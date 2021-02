CDS quer calendário para o desconfinamento para os próximos três meses

O presidente do CDS concorda que o Governo comece o desconfinamento pelas escolas e defende que os alunos até aos 12 anos devem ser os primeiros a regressar às aulas. Francisco Rodrigues do Santos exige que o Governo apresente um calendário para o desconfinamento para os próximos três meses.

Em declarações aos jornalistas na sede do CDS-PP, em Lisboa, no final de uma audiência com o Presidente da República por videoconferência, o líder democrata-cristão afirmou que a situação pandémica "ainda é bastante sensível" e "continuam a ser necessárias medidas restritivas", pelo que o partido vai votar "favoravelmente o estado de emergência".

Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que o Governo "deve começar a planear um desconfinamento à semelhança daquilo que fez o Governo inglês, que planeou entre 8 de março e 21 de junho todas as regras e a evolução das mesmas durante este período".