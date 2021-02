Covid-19. Governo britânico quer todos os adultos vacinados até ao final de julho

O Reino Unido acelerou a campanha de vacinação contra a covid-19 e anunciou o desconfinamento faseado para que os britânicos consigam voltar à normalidade no verão.

Mais de 17 milhões de britânicos já foram vacinados e o Governo britânico espera ter todos os adultos vacinados até ao final de julho. Um passo para lidar com o coronavírus que veio para ficar.

Em Espanha, os especialistas acreditam que a terceira vaga já passou. O país mantem a tendência de descida de casos. Várias comunidades autónomas começam a relaxar as medidas, com o alargamento de horários e mais mobilidade.

Itália, mantém o recolher obrigatório às 22:00 e o país dividido em zonas de risco.

Para travar as novas variantes do vírus, a Alemanha decidiu prolongar até 3 de março o reforço das fronteiras com a República Checa e a região austríaca do Tirol. Só entram no país residentes, camionistas e trabalhadores essenciais e é preciso apresentar um teste negativo.