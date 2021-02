Covid-19. Uma das primeiras vacinadas no Brasil infetada a três dias da nova dose

Uma enfermeira brasileira, das primeiras pessoas vacinadas no país, foi internada num hospital por complicações devido à covid-19, após contrair a doença poucos dias antes de receber a segunda dose da vacina, informaram esta terça-feira fontes oficiais.

María Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada na Bahia, no nordeste brasileiro, e recebeu a dose inicial do imunizante chinês Coronavac em 19 de janeiro, mas contraiu a doença três dias antes da segunda aplicação, marcada para 16 de fevereiro.

Segundo explicou a infeciologista Ceuci Nunes, diretora do hospital Couto Maia, onde a enfermeira está internada, o caso não é "algo excecional", já que as vacinas geralmente oferecem "maior proteção cerca de 20 dias após a segunda dose".

"Três dias antes da segunda dose, ela estava com mal-estar e febre e resolvemos interná-la para observá-la mais de perto, porque precisava de oxigénio", disse a especialista numa mensagem de áudio divulgada pelo governo da Bahia.

Ceuci Nunes afirmou que o quadro de saúde da profissional é estável e que a manifestação da doença também não é um efeito adverso do imunizante.

"Não tem nada a ver com uma reação adversa da vacina. Ela ainda não estava protegida porque só a primeira dose não protege. Acabou por contrair o vírus e desenvolver a doença", explicou.

A especialista acrescentou que a eficácia dos antídotos é "cientificamente comprovada" na prevenção de casos graves de covid-19, mas a comunidade médica ainda não sabe se são capazes de prevenir as manifestações mais leves.

"As vacinas protegem muito bem contra os casos graves e reduzem as hospitalizações, mas ainda não sabemos se são capazes de reduzir as infeções. Ou seja, posso ser vacinado, infetar-me, não adoecer e ainda transmitir o vírus", frisou Ceuci Nunes.