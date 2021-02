Vacinação covid-19. Freguesia de Baguim do Monte visita idosos para atualizar contactos

A junta de freguesia de Baguim do Monte está a visitar pessoas que são elegíveis para a vacinação contra a covid-19, mas que não têm o telefone atualizado no centro de saúde. O objetivo é garantir que ninguém fica sem a vacina.

Dos 13.500 utentes dos agrupamentos de centros de saúde de Gondomar com critério para serem vacinados, mais de quatro mil não tinham o contacto telefónico atualizado. A solução, em alguns casos, foi ir à procura dos familiares.

Neste contacto com a população, a junta de freguesia identificou 10 pessoas que vão precisar de transporte e sete que estão acamadas. Com os contactos telefónicos atualizados, agora basta aguardar por uma chamada ou SMS do centro de saúde com a data da vacinação no Multiusos de Gondomar.