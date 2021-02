BE diz ser “muito preocupante” falta de plano para o desconfinamento

Catarina Martins diz que é preocupante que o Governo não tenha ainda um plano para o desconfinamento. Depois da reunião com o Presidente da República, diz que as escolas precisam de mais meios para poderem reabrir.

A coordenadora do Bloco de Esquerda explica que o plano não é apenas as datas em que se vai reabrir, mas também as condições concretas que existirão nas escolas. Acrescenta que não existir nenhum plano sobre essa matéria a esta altura é “muito preocupante”.

"O que sabemos hoje é que o povo português cumpriu na sua obrigação de controlar a pandemia. Infelizmente o Governo não cumpriu porque os apoios sociais e apoios à economia tardam a chegar e este tem sido um confinamento muito pesado, não cumpriu porque não temos ainda um plano de desconfinamento".

As declarações de Catarina Martins surgem na sequência da reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito do novo decreto presidencial para a renovação do estado de emergência.