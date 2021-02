Covid-19. PS considera que Governo tem estado à altura nos apoios à economia

O PS recusa as críticas do PSD sobre os apoios à economia. O deputado João Paulo Correia reconhece que a situação é muito exigente, mas diz que o Governo tem ajudado os que mais precisam.

João Paulo Correia assinalou que as medidas em curso para ajudar os portugueses a enfrentar a crise provocada pela pandemia de covid-19 "estão mobilizadas através do Orçamento do Estado para 2021" e salientou que "o PSD votou contra", dando como "principal justificação que "este orçamento distribuía tudo a todos, distribuía o que tinha e o que não tinha, tinha medidas a mais".

"Passados três meses, vem dizer que este orçamento tem medidas a menos", criticou o socialista, falando em "desnorte" e numa "cambalhota do PSD".

João Paulo Correia argumentou que "o Governo tem neste momento uma missão muito exigente" no que toca aos apoios, devido ao "agravamento da crise" económica e social na sequência da pandemia, mas que tem estado à altura.