Distrito de Bragança com os níveis mais baixos de infeção desde outubro

Desde outubro que o distrito de Bragança não registava níveis tão baixos de infeção por covid-19 com uma média de 7 casos por dia. O número de internamentos também está a descer significativamente na região: taxa de hospitalização roda os 38% da capacidade.

Com uma média de sete novos casos de infeção por dia, na última semana, o Nordeste Transmontano regista os números mais baixos desde outubro, altura em que explodiram os grandes surtos nos lares do distrito de Bragança.

De mais de 1.600 casos ativos atingidos no início deste mês, o valor caiu para agora 180.

Neste momento a maior parte dos concelhos do distrito de Bragança está em risco moderado de contágio quando há um mês se encontravam em risco extremo.

Esta evolução positiva reflete-se também a nível hospitalar onde a taxa de internamento covid ronda os 38% da capacidade.

De acordo com dados fornecidos pela Unidade de Saúde do Nordeste, atualmente estão internados 49 doentes - 36 em enfermaria, com capacidade de 106 camas, e 13 nos Cuidados intensivos sendo o limite de 21.

As cirurgias programadas no hospital de Bragança, que tinham sido canceladas, deverão ser retomadas no início de março.

Até ao momento foram confirmados 10.374 casos de infeção e 133 mortes por covid-19 no distrito de Bragança.