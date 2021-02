Espanha anuncia apoios adicionais às empresas afetadas pela pandemia

Espanha anunciou um pacote adicional para ajudar as empresas afetadas pela crise provocada pela pandemia. O país está numa curva descendente de casos e o Governo espanhol quer 70% da população vacinada até final do verão.

A Alemanha só vacinou 6% da população e aposta na testagem massiva com testes rápidos que podem ser feitos em casa. A incidência de infeção baixou na última semana, mas nas últimas 24 horas o número de casos aumentou. Uma intermitência que pode não trazer o alívio de restrições no fim do confinamento a 7 de março.

Na Suécia, 64% dos utentes de lares receberam as duas doses da vacina, o que significa que poderão ter mais mobilidade. O país tem tido um aumento de casos nas últimas semanas e prepara-se para implementar novas medidas.

Já a Dinamarca vai aliviar restrições, a partir de 1 de março, com a reabertura de lojas com menos de cinco mil metros quadrados e de algumas escolas no país.Aas atividades ao ar livre podem ter no máximo 25 pessoas.