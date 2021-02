Hospitais de Coimbra e Leiria começam a repor atividade cirúrgica normal

A pressão sobre os hospitais de Coimbra e Leiria provocada pela covid-19 mudou muito ao longo do último mês. Ambas as unidades têm menos internados e estão a repor a atividade cirúrgica normal.

No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra prepara-se já a redução progressiva do dispositivo dedicado à covid-19, confirmou fonte da unidade. Ao todo chegaram a ser cerca de 500 camas, que no início do ano estiveram quase em permanência perto do limite.

Esta terça-feira em enfermaria estavam 74% das camas ocupadas, e nos cuidados intensivos permaneciam 50 doentes, o que representa 67% da capacidade. As unidades de internamento vão começar a ser devolvidas aos serviços originais, e ficará um dispositivo adequado para responder à pandemia.

Também as cirurgias não prioritárias objeto de adiamento vão ser retomadas em breve.

Um cenário que se repete no Centro Hospitalar de Leiria. Em Leiria chegaram a estar 275 internados com covid-19. Agora o número de camas são 120 e com vagas disponíveis.

Uma menor procura, que é reflexo do número de infeções. Na região Centro, se no dia 23 de Janeiro foram detetados quase três mil casos. A 23 de Fevereiro foram apenas 146.

Um nível de contágios que permitiu ainda suspender a atividade da Estrutura de Apoio de Retaguarda, instalada no Hospital Militar de Coimbra. Passaram pelas instalações 40 doentes, os últimos tiveram alta no início da semana.