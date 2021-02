Ministro tanzaniano aparece em público para desfazer rumores sobre a sua morte

As imagens de uma conferência de imprensa do ministro das Finanças tanzaniano provocaram indignação nas redes sociais, com o governante em dificuldades respiratórias a desmentir rumores da sua própria morte por covid-19, oficialmente erradicada no país.

Philip Mpango apareceu aos jornalistas em frente a um hospital na capital, Dodoma, a tossir e com evidentes dificuldades respiratórias, para anunciar que iria deixar o hospital, onde se encontra internado desde dia 14.

"Vim para o hospital com o meu tanque de oxigénio mas nos últimos três dias não o utilizei porque a minha saúde melhorou", anunciou Mpango, sem especificar a natureza da sua doença nem a razão do internamento hospitalar.

Tanzânia deixou de publicar dados sobre o covid-19 em abril de 2020

A Tanzânia é fortemente criticada por minimizar o impacto da covid-19, pela voz do próprio Presidente, John Magufuli, que anunciou em abril do ano passado que o país tinha sido "libertado" da pandemia por força das orações tanzanianos.

Na semana passada, Magufuli alterou ligeiramente o discurso, encorajando o uso de máscaras entre meias-palavras de encorajamento, numa altura em que a Tanzânia está a ser atingida por uma onda de mortes, oficialmente atribuídas à pneumonia.

Entretanto, começam a surgir notícias de mortes associadas abertamente à doença, como as de personalidades como o primeiro vice-presidente do arquipélago semi-autónomo de Zanzibar, Seif Sharif Hamad, cujo partido confirmou que tinha contraído covid-19, e a do chefe da função pública, John Kijazi.

Philip Mpango, que se emocionou durante a conferência de imprensa ao expressar condolências a entes queridos, não usou máscara para falar com uma dúzia de jornalistas que o ouviam, e apareceu rodeado por um médico e um diretor do hospital, ambos também sem máscaras.

O ministro apareceu ainda à frente de outros médicos e enfermeiros, estes com máscaras.

"Quando se vê o seu estado físico, não deveria ter falado. Mas provavelmente houve pressão por detrás disto", disse um dos presentes, sob anonimato, citado pela agência France Presse.

A cena suscitou a indignação, particularmente por parte do líder da oposição, Tundu Lissu.

"Será que a inteligência dos nossos líderes atingiu um tal nível? Quem permitiu que este paciente tossisse junto das pessoas, em vez de estar no hospital para tratamento ou descanso", escreveu na rede social Twitter.

"Que tipo de médico permite que pessoas sem máscara tussam junto de si? O que é que pretendem provar com esta imprudência?", interrogou ainda Tundu Lissu.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou no domingo passado à Tanzânia para tomar "medidas fortes" contra a propagação da covid-19 no país, sublinhando que vários cidadãos tanzanianos foram positivamente noutros países.

A Tanzânia deixou de publicar dados sobre o covid-19 em abril de 2020.

Os Estados Unidos aconselharam esta segunda-feira os seus nacionais a não viajarem para a Tanzânia, devido à propagação do vírus.