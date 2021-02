Os profissionais de saúde fizeram mais de 2 milhões de horas extra em janeiro. Nesse mês chegaram a estar internados perto de 7 mil doentes com covid-19.

De acordo com o jornal "Inevitável", nunca se fizeram tantas horas de trabalho suplementar no Serviço Nacional de Saúde como no mês passado.

2020 já tinha ultrapassado o número máximo, com mais de 17 milhões de horas extra.

Agora, com mais alívio dos hospitais, as ordens dos profissionais de saúde defendem que a retoma da atividade deve ter em conta períodos de férias suspensos. Defendem ainda que é preciso avaliar o impacto físico e psicológico nos profissionais e promover respostas ao nível da saúde mental.

Um em cada três profissionais de saúde apresenta níveis de burnout severo

Um estudo da Universidade Portucalense revela que um em cada três profissionais de saúde apresenta níveis de burnout severo. Trata-se de um estado de esgotamento físico e mental provocado pelas condições de trabalho.

É o mais recente estudo sobre o burnout em profissionais de saúde. O esgotamento físico e mental, provocado pelas condições de trabalho, está a atingir níveis preocupantes entre médicos e enfermeiros.

Como fator determinante no combate ao burnout, os investigadores identificam a resiliência, mas também a capacidade do SNS para cuidar dos seus funcionários e dar-lhes os meios para conseguirem trabalhar em melhores condições, com equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Este estudo foi feito entre novembro do ano passado e janeiro deste ano e envolveu 196 profissionais de saúde.

Veja também: