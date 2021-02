Bancos já começaram a avisar os clientes sobre fim das moratórias dos créditos à habitação 

Milhares de famílias estão preocupadas porque em abril vão ter de retomar o pagamento aos bancos.

A moratória criada pelo Governo e que permitiu suspender as prestações por perda de rendimentos acaba no final do próximo mês e há bancos que já começaram a avisar os clientes.

A Deco (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) teme que muitas famílias não aguentem.

Os últimos dados do Banco de Portugal, referentes a maio do ano passado, mostram que, nesse mês, quase 300 mil créditos à habitação estavam suspensos, entre as moratórias públicas e privadas.