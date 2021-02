Covid-19 na Europa. Espanha inicia vacinação às forças de segurança

No balanço mundial da pandemia, o dia é marcado pela confirmação de uma nova e contagiosa estirpe, descoberta em Nova Iorque. Assim como pelo aumento de casos e restrições em vários países europeus.

Em Espanha, chegou a vez de as forças de segurança tomarem a vacina, depois de inoculados os profissionais de saúde e os idosos. Em Madrid, polícias e bombeiros entraram no estádio do Atlético de Madrid para receberem a vacina.

Na Grécia, a península de Ática – que inclui a capital Atenas – continua sem data prevista para sair do confinamento.

Na Holanda, há restrições no Vondelpark de Amesterdão, depois de terem sido registados ajuntamentos nos últimos dias. Na vizinha Bélgica, me Liège, milhares de jovens afluíram a festas e legais, obrigando a polícia a condicionar os acessos às margens do rio Mosa.

Na Finlândia, os restaurantes e escolas fecham a oito de março. Com o aumento de casos na capital Helsínquia e noutras cidades, o Governo decretou três semanas de confinamento.

A Hungria insiste em ser o único país da União Europeia a distribuir vacinas que não foram autorizadas por Bruxelas. Depois da russa Sputnik V, os húngaros podem também optar pela vacinação com Sinopharm, tendo encomendado cinco milhões de doses à China.

No Brasil, Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre a vacinação e os contratos com as farmacêuticas. O discurso marcou a visita ao Estado do Acre, onde as inundações aumentaram também os casos de dengue.

O último balanço mundial ultrapassa já os 100 milhões de infetados pelo SARS-CoV-2. Os Estados Unidos, a Índia e o Brasil juntam praticamente metade dos casos.