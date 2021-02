Covid-19. Bolsonaro volta a pôr em causa clausulas nos contratos com a Pfizer

O Presidente do Brasil voltou a lançar dúvidas sobre as vacinas contra a covid-19: Jair Bolsonaro põe em causa as clausulas existentes nos contratos que ilibam as farmacêuticas dos efeitos secundários.

Durante a visita à região inundada de Acre onde, para além do novo coronavírus, foi identificado um surto de dengue, o Presidente do Brasil voltou a referir as condições do contrato – ainda não assinado – para a distribuição das vacinas da Pfizer.

“Tem cláusula que diz a total não responsabilização do laboratório por possíveis efeitos colaterais. É uma coisa de extrema responsabilidade de quem, por ventura, no Brasil, tiver que dar a palavra final. Ou presidente ou parlamento derrubando o veto ou se o Supremo Tribunal Federal. Agora, todas as cláusulas serão mostradas à população para que, na ponta da linha, cada um saiba o que está sendo aplicado", disse Bolsonaro.

O único laboratório com autorização para o uso definitivo da vacina contra a covid-19 no Brasil, ainda não chegou ao terreno, após mais de meio ano em intensas negociações. O Governo continua a acenar com as duas vacinas com autorização de emergência que são fabricadas no país.

Com quase 250 mil mortes e mais de 10 milhões de infeções confirmadas, o Brasil administrou até agora pouco mais de seis milhões de doses da vacina, o que corresponde a menos de 3% da população. Números que contrastam com os de outros países como o Chile (14%), os Estados Unidos (17%) ou o Reino Unido (25%).

Nos Estados Unidos chega o receio de uma nova variante: a mutação californiana foi identificada em Nova Iorque, numa dezena de condados da costa do pacífico e noutros países, como a Austrália, Dinamarca, México e Taiwan.

Impulsionado por estas novas estirpes extremamente contagiosas, mais de 100 milhões de pessoas já foram infetadas pelo SARS-CoV-2 em todo o mundo. Dessas, 10 milhões foram registadas nas últimas duas semanas. Os dados são avançados por Universidade de John Hopkins que mostra que os EUA, a Índia e o Brasil concentram quase metade de todas as infeções do mundo.