Covid-19. Confinamento prolongado na região de Atenas 

A Grécia vai prolongar o confinamento na região da capital, Atenas, devido à pandemia de covid-19.

A decisão foi tomada pelo Governo grego, tendo em conta o número de infeções e a taxa de ocupação nas unidades de cuidados intensivos. Em muitos hospitais, há nesta altura uma taxa de ocupação a rondar os 90%.

As medidas restritivas eram para ser aliviadas no final de fevereiro, mas vão ser mantidas pelo menos na área metropolitana de Atenas, onde vive metade da população do país. As escolas estão fechadas e funcionam apenas as lojas essenciais.

As autoridades consideram muito crítica a atual situação na zona da capital, em toda a província de Ática.