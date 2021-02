Extinto surto de covid-19 no lar de Redondo onde morreram oito utentes

O surto de covid-19 no Lar da Misericórdia de Redondo, no distrito de Évora, que infetou 76 pessoas, entre utentes e funcionários, com oito óbitos, foi considerado resolvido, disse esta quinta-feira o provedor da instituição.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Redondo, João Azaruja, indicou que o surto foi considerado extinto na segunda-feira, depois de recuperarem da covid-19 os restantes utentes com a doença.

"Os restantes utentes que estavam infetados" com o coronavírus SARS-CoV-2 "transitaram do Pavilhão Multiúsos" de Redondo, onde foi criada uma zona de concentração e apoio à população (ZCAP), "para o lar, na terça-feira", adiantou.

Do surto resultaram 76 infetados, dos quais oito morreram

Segundo o provedor da instituição, o surto de covid-19 no Lar António Manuel Fernandes Piteira, da Santa Casa da Misericórdia deste concelho alentejano, infetou 76 pessoas, nomeadamente 56 utentes, dos quais oito morreram, e 20 funcionários.

Os funcionários infetados "já recuperaram" da doença e "regressaram ao trabalho", assinalou.

O primeiro caso de covid-19 neste lar foi o de uma funcionária que apresentou sintomas da doença no dia 17 de janeiro, tendo, depois, realizado um teste com resultado positivo para o coronavírus SARS-CoV-2.

Posteriormente, na sequência de testes realizados no lar, foram detetados mais casos de infeção pelo SARS-CoV-2.