Inundações no noroeste do Brasil agravam dengue e covid-19

As cheias no noroeste do Brasil estão a afetar mais de 120 mil pessoas no estado do Acre. As autoridades já decretaram o estado de calamidade pública em pelo menos 10 cidades.



Uma semana de chuvas torrenciais deixou numa situação caótica toda a região. Na floresta Amazónica, já perto da fronteira com o Peru, com a subida dos rios há localidades completamente inundadas, numa zona onde além da covid-19, já se registava um grave surto de dengue.

O presidente Jair Bolsonaro já anunciou uma série de medidas de emergência, depois de ter visitado a região com o ministro brasileiro da saúde. Várias equipas foram enviadas para o terreno para garantir que o plano de vacinação não será afetado.