O estado de emergência levou a que as portas do Oceanário fechassem. Mas as rotinas continuam na preservação da vida animal, assim como os custos de alimentação e manutenção dos habitats.

De forma a garantir os salários dos empregados, o Oceanário implementou visitas virtuais e atividades online como fonte de receitas.

A bilheteira era a principal fonte de receita do Oceanário.

Em 2017 o Oceanário de Lisboa foi considerado o melhor do mundo.