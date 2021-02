CDS defende modelo de desconfinamento semelhante ao do Reino Unido 

O líder do CDS criticou o plano de desconfinamento do Governo e diz que o executivo é incapaz de planear o futuro. Francisco Rodrigues dos Santos diz que o país está numa situação limite e quer que seja aplicado um plano semelhante ao do Reino Unido, com regras setor a setor a três meses.

“Enquanto isso não acontece, o Governo tem de dar justa compensação a quem está impedido de trabalhar”.

As quatro etapas do desconfinamento em Inglaterra

O plano de desconfinamento para Inglaterra apresentado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, no Parlamento prevê quatro grandes etapas com cinco semanas de intervalo, começando com a reabertura das escolas em 8 de março. A primeira etapa começa com o regresso às aulas de escolas e universidades dentro de duas semanas, a 8 de março, data em que também vão passar a ser permitidos encontros sociais entre duas pessoas ao ar livre.

A segunda etapa chega a 12 de abril, lojas, cabeleireiros, bibliotecas e ginásios vão poder abrir, e bares e restaurantes vão poder servir em esplanadas, e a 17 de maio serão autorizadas cinemas, teatros, salas de teatro e concertos e eventos com até 30 pessoas.

A quarta e última etapa está prevista para 21 de junho, quando o Governo espera remover as restrições de contacto social, permitindo a reabertura de discotecas e grandes eventos públicos, como festivais.