Covid-19. Madeira reabre serviços e tenta recuperar o turismo

A Madeira já reabriu alguns serviços e quer recuperar o turismo na região. Chegar ao arquipélago agora é possível também através de um certificado de vacinação.

Cabeleireiros, lojas, ginásios têm as portas abertas durante a semana até às 18:00. Ao fim de semana fecham uma hora mais cedo. Só os bares e discotecas continuam encerrados. As escolas estão abertas e apenas os alunos do terceiro ciclo e secundário têm aulas em casa.

No Funchal, as ruas e as esplanadas recuperam a vida. A partir das 19:00 mantém-se o recolher obrigatórios. Com uma média de 60 novos casos de infeção por dia, no arquipélago da Madeira já se começa a pensar em férias. Incentivam a vinda de turistas, uma atividade essencial à economia da região.

De fronteiras abertas, para chegar ao arquipélago é preciso ter uma das três condições: um teste negativo à covid-19 feito nas 72 horas antes do embarque; um atestado de quem esteve infetado, nos últimos três meses, mas recuperou; ou um certificado de vacinação. O documento tem que indicar os dados de viajante, assim como a vacina e as datas em que foi tomada.