Covid-19. República Checa volta ao topo da lista de contágios da Europa

O combate à pandemia faz-se a diferentes velocidades: o Brasil e a República Checa estão mais uma vez a passar um mau momento, enquanto na China batem-se recordes de bilheteira.

Com 1.120 novos casos por 100 mil habitantes, a República Checa está, de novo, no topo da lista de contágios da Europa. Com os hospitais a dar alerta, estuda-se a possibilidade de voltar a enviar doentes para a Alemanha ou para a vizinha Polónia.

O Parlamento aprovou o reforço de poderes para o ministro de Saúde que agora pode mandar encerrar lojas ou serviços sem estar decretado o estado de emergência.

Em Inglaterra, a Rainha Isabel II, que foi vacinada no mês passado, fez um apelo à população para que tomem a vacina: diz que não custa nada e que se trata de um dever cívico.

À Costa do Marfim chegaram 500 mil unidades de vacina. Depois do Gana, é o segundo país do mundo a receber doses de vacina a partir da iniciativa Covax das Nações Unidas.

O Brasil assinala um ano desde o primeiro caso no país ao mesmo tempo que ultrapassa a fasquia dos 10 milhões de casos e os 250 mil mortos. O Governo de Bolsonaro anunciou a compra de 20 milhões de doses da indiana Covaxin, que é fabricada no Brasil e foi aprovada, de forma especial, na Índia.

O Japão pôs fim ao estado de emergência, uma semana antes do previsto. Apenas a região da capital Tóquio mantém as limitações precisamente a cidade que deverá receber os Jogos Olímpicos de 2020, adiados para julho de 2021.

Na China bateu-se o recorde de bilheteiras no cinema, mesmo com as salas limitadas a metade da lotação. Nem o uso obrigatório de máscaras afastaram os chineses, de férias devido ao novo ano lunar, a ver produções nacionais. O país não regista nenhum caso novo de transmissão local nos últimos 11 dias.