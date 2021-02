Covid-19. Variantes obrigam Governos de todo o mundo a alterarem planos

Nos países afetados como a Bélgica, França ou o México, os planos estão a ser revistos devido ao aumento do número de novos casos.

Na Bélgica, onde a variante britânica passou esta semana a ser dominante, os novos casos subiram 24%, um número que está a assustar as autoridades. O país está em confinamento parcial há quatro meses e assim deve continuar nas próximas semanas.

Em França, a situação também está a piorar, com o número de novos casos a retroceder aos registados em novembro devido à variante britânica, que já representa cerca de metade dos contágios.

No México, a mutação identificada em outubro é responsavel por 87% dos casos. A variante, que as autoridades do país se recusam a chamar de mexicana, está presente nos Estados Unidos, Canadá bem como em alguns países da Europa e África.