Novo coronavírus já circulava em Portugal em fevereiro de 2020

No dia 2 de março faz um ano que foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19 em Portugal. Um estudo realizado pelo Instituto Doutor Ricardo Jorge (INSA) avança agora que o vírus já circulava no país desde o mês fevereiro.

O primeiro doente conhecido foi um médico de 60 anos que tinha estado de férias no norte de Itália, um dos países europeus mais afetados pela pandemia. Tinha febre, tosse e dores no corpo. Foi internado no Hospital de Santo António, no Porto.

Cerca de duas semanas depois, os contágios dispararam e Portugal decretou Estado de Emergência: polícias na rua, confinamento obrigatório, negócios de portas fechadas, viagens proibidas mas, sobretudo, hospitais lotados.

Segundo um estudo desenvolvido pelo INSA e divulgado esta sexta-feira, o SARS-CoV-2 já circulava em Portugal desde o mês de fevereiro. Avança ainda que até ao final de março, mais de 200 pessoas aterraram nos aeroportos nacionais estando infetadas.

Estima-se que, por exemplo, um caso em Itália tenha originado mais de quatro mil em Portugal, a maioria nas regiões do norte e do centro. Até agora, no país, mais de 800 mil portugueses estiveram infetados com covid-19, 16 mil perderam a vida