Novo sistema de aprendizagem à distância: "Até aprendemos mais"

Os alunos conseguem aceder fisicamente aos equipamentos no Instituto Superior de Engenharia do Porto através de uma plataforma online. Esta foi a forma que o instituto arranjou para que os alunos não saíssem prejudicados com o confinamento.

A unidade prática de automação e controlo da licenciatura em Engenharia Eletrotécnica era inicialmente - no primeiro confinamento - lecionada através de um laboratório online, para os alunos conseguirem ter acesso virtual aos equipamentos.

Mas esse método virtual, segundo os professores, não era suficiente. Por isso, o departamento de engenharia eletrotécnica resolveu criar um sistema remoto, que se tornou mais favorável para a aprendizagem dos alunos, que no próximo ano integram o mercado de trabalho.