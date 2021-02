Plano falso de desconfinamento. “Não podemos aceitar a informação tal e qual ela nos chega”

Um documento falso sobre o plano de desconfinamento circulou esta quinta-feira nas redes sociais. Pouco tempo depois de ter surgido, o Governo fez saber que o suposto documento se tratava de uma adulteração abusiva da tabela de desconfinamento divulgada em abril do ano passado.

Gustavo Cardoso explica que este exemplo vem mostrar que é necessário haver espírito crítico, devendo ser cultivada uma “desconfiança saudável” sobre a informação que chega ao público, sobretudo através das redes sociais.

Apesar do sucedido, elogia a resposta dada à situação, sublinhando o curto espaço de tempo entre o surgimento da notícia falsa e o desmentido. O investigador e coordenador do MediaLab do ISCTE afirma que este exemplo irá permitir estudar e desenhar uma resposta para este tipo de situações.