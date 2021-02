Em Portugal continental, não há previsão para o desconfinamento. Mas a Madeira continua de portas abertas aos turistas.

As ruas do Funchal continuam repletas de pessoas. A região está a receber turistas com passaporte de vacinação.

O arquipélago da Madeira apresenta uma média diária de 60 novos casos de infeção. Desde o início da pandemia, morreram 64 pessoas.