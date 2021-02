O Benfica E Castelo Branco, a disputar o campeonato de Portugal, manteve os contratos a pagou a casa e alimentação dos jogadores estrangeiros impedidos de viajar por causa da pandemia.

Gastou 40 por cento do orçamento da época passada, manteve os atletas e continua, com grandes dificuldades, a tentar subir aos campeonatos profissionais mesmo depois de um surto no plantel.