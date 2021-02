Brasil ultrapassa as 250 mil mortes por covid-19

O Brasil ultrapassou as 250 mil mortes por covid-19 na semana em que fez um ano do registo do primeiro caso da doença no país.

A variante brasileira do vírus, identificada inicialmente no Amazonas, já é responsável por 90% das transmissões no norte do país e está a causar um grande impacto no sistema de saúde de outros estados, que sofrem simultaneamente as consequências das aglomerações das festas clandestinas de carnaval.

Os especialistas já previam que a pandemia teria um grande impacto num país com tanta desigualdade social, mas acreditam que a falta de uma coordenação nacional do Ministério da Saúde no combate ao vírus tenha ajudado a aumentar a mortalidade pela doença.