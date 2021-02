Brasília antecipa confinamento. Serviços não essenciais encerrados a partir de domingo

O Governo Federal antecipou o confinamento em Brasília. Todos os serviços não essenciais vão estar encerrados. A medida ia entrar vigor na segunda-feira, mas começa já este domingo.

Aulas presenciais em escolas e faculdades também ficam suspensas.

O aumento de infeções por covid-19 e a sobrelotação dos cuidados intensivos estiveram na base da decisão.

A medida restritiva terá duração mínima de 14 dias, podendo ser prorrogada caso os índices de internação em hospitais assim o justifiquem.

"O objetivo é interromper o fluxo de pessoas no período da noite. Assim as pessoas saem do trabalho e dirigem-se diretamente para as suas residências. Tentamos diminuir o impacto na economia já que o comércio seguirá aberto durante o dia", explicou o governador.