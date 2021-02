Covid-19. Novas restrições na Europa e o plano de estímulos económicos nos EUA

No balanço mundial da pandemia, o fim de semana fica marcado por novas restrições na Europa e pelo plano de estímulos económicos de 1,6 biliões de euros aprovado nos Estados Unidos.

O plano vai pagar a vacinação, apoiar empresas e governos estaduais e ajudar os desempregados da crise provocada pela pandemia nos Estados Unidos.

Na Europa, o fim de semana fica marcado pelo início do confinamento na República Checa. O país que já foi modelo no combate à covid-19 tem agora a maior taxa de infeção por milhão de habitantes. Saídas de casa só para compras de bens essenciais e passeios higiénicos. As escolas de todos os níveis de ensino estão fechadas nas próximas três semanas.