Os números de covid19 nos hospitais estão a baixare em Vila Real isso já se reflete também nos cuidados intensivos.

A unidade quase duplicou as camas no pico dos internamentos mas, nesta altura, a UCI conta com cerca de 10 doentes mais críticos.

Apesar do alívio, não é ainda altura de baixar a guarda e é preciso lidar com as sequelas da doença.