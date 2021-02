Fronteiras de Moimenta e Lindoso reabrem na terça-feira

O Governo vai abrir na terça-feira mais duas fronteiras com Espanha: em Moimenta e Ponte da Barca. Mas estes pontos de passagem destinam-se apenas à passagem de trabalhadores e mercadorias.

Depois das reivindicações de autarcas e populações, o Governo, em articulação com as autoridades espanholas, decidiu reabrir mais duas fronteiras terrestres, em regime parcial, a partir da próxima terça-feira.

À lista das cinco que já funcionam em dois períodos do dia, entre as 6h e as 10h e as 17h e as 20h, juntam-se agora as fronteiras da Madalena, no Lindoso e Moimenta, em Vinhais.

