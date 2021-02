Guterres está imunizado contra a covid-19

António Guterres já recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19.

O secretário-geral das Nações Unidas fez a última toma esta sexta-feira em Nova Iorque, no Morris Academy for Collaborative Studies no bairro Bronx.

A equidade na vacinação tem sido uma das lutas de Guterres. Na última reunião do Conselho de Segurança da ONU lembrou que 130 países ainda não receberam qualquer dose.

Pandemia matou quase 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus provocou a nível mundial pelo menos 2.508.786 mortes entre os mais de 112.955.460 casos de infeção oficialmente diagnosticados em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 11.340 mortes e 450.127 novos casos de infeção, indica hoje o balanço diário da France-Presse (AFP).

Entre os casos de infeção pelo SARS-CoV-2, pelo menos 69.278.500 são hoje considerados como curados.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

Em Portugal, há 16.843 mortes e 802.773 casos desde o início da pandemia, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

