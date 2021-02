Portugueses e espanhóis reclamam reabertura da fronteira de Bemposta

Portugueses e espanhóis reclamaram hoje reabertura da fronteira de Bemposta, no concelho de Mogadouro, por entenderem que há condições sanitárias para o efeito, não se podendo "a qualquer preço" prejudicar as relações económicas e sociais transfronteiriças.

A fronteira de Bemposta, no distrito de Bragança, faz a ligação do Planalto Mirandês, através da localidade espanhola de Fermoselle, para toda a província de Castela e Leão.

"Fizemos este protesto simbólico para ver se as nossas reivindicações chegavam aos governos de Portugal e Espanha. Não faz sentido ter esta fronteira fechada, numa altura em que praticamente não há casos covid-19 tanto no concelho de Mogadouro como em Fermoselle", disse aos jornalistas o presidente da Câmara de Mogadouro, Francisco Guimarães, à margem da concentração que juntou cerca de três dezenas de pessoas.

As populações raianas de Bemposta e Fermoselle juntaram-se ao coro de protesto por entenderem que as relações económicas e sociais saem prejudicadas em ambos os lados da fronteira.

Na próxima terça-feira vão reabrir mais duas fronteiras em regime parcial. À lista das seis que já funcionam em dois períodos do dia, entre as seis e as 10:00 e as 17:00 e as 20:00, juntam-se agora as fronteiras da Madalena, no Lindoso e Moimenta, em Vinhais.

Mogadouro tinha também pedido ao Governo a reabertura da fronteira de Bemposta mas não foi contemplada.