Alexandra Moura: desfiles digitais requerem que "pensemos a narrativa de outra forma"

Alexandra Moura foi a primeira portuguesa em 2019 a fazer parte do calendário da Semana de Moda de Milão e, desde então, tem representado a moda nacional. Este ano o evento contou também com a participação do designer português Gonçalo Peixoto.

Numa entrevista à SIC Notícias, a designer de moda disse que a pandemia e o facto de o evento se realizar nas plataformas digitais exigiu bastante criatividade e obrigou as marcas a pensarem a narrativa de outra forma. Equipas de realização, música, vídeo e fotografia têm sido essenciais na apresentação dos desfiles digitais.

Em relação às vendas, a designer admite que houve quebras de faturação. "De reprente deixamos de ter showrooms em que as pessoas têm contacto direto com a roupa e, de um momento para o outro, tudo passa a digital, tudo tem que ser ao longe", explicou.

Alexandra Moura conta que os contactos com os compradores estão a ser feitos semanas antes dos desfiles. Por exemplo, o showroom da sua marca está a acontecer de forma digital há três semanas, em Paris. Desse modo, todos os compradores têm acesso prévio à coleção e podem começar a projetar as marcas em que vão querer apostar.

Poder ver aqui a apresentação de Alexandra Moura na Semana de Moda de Milão