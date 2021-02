Especialista encoraja americanos a tomar qualquer uma das três vacinas contra a covid-19

Numa entrevista à NBC News, o epidemiologista Anthony Fauci admite que não hesitaria em tomar, por exemplo, a vacina da Johnson & Johnson.

A vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a covid-19 foi formalmente aprovada este sábado pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos.

A vacina poderá agora ser distribuída nos Estados Unidos e junta-se às da Pfizer/BioNTech e da Moderna, ambas administradas em duas doses.

O regulador norte-americano aprovou o uso de emergência da vacina da Johnson & Johnson para pessoas com idade a partir dos 18 anos.

De acordo com a autoridade do medicamento dos Estados Unidos, a vacina produzida pela farmacêutica Janssen, do grupo Johnson & Johnson, protege contra a covid-19 grave.

Segundo os ensaios clínicos finais, uma dose tem 85% de eficácia contra as manifestações mais graves da doença.