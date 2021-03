As vítimas da pandemia em Aguiar da Beira 

Um ano de pandemia de covid-19 já deixou um rasto muito elevado de dor e sofrimento.

Só em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, morreram 57 pessoas. A maioria nos últimos três meses e nos dois maiores lares do concelho. Irmãos da localidade de Gradiz perderam pai e mãe no mesmo fim de semana.

No concelho de 5 mil habitantes, foram vacinadas 531 pessoas, mas apenas 238 já tomaram a segunda dose.