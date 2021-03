Covid-19. República Checa intensifica restrições numa Europa que começa a aliviar medidas

A República Checa decretou as medidas mais restritivas desde o início da pandemia. O objetivo é evitar o colapso do sistema de saúde. O que se passa na República Checa contrasta com outros países da Europa, como a Alemanha e a Espanha, onde já se começa a aliviar as restrições.

Fevereiro foi o mês com mais mortes por covid-19 em Espanha, desde o mês de abril de 2020. Os contágios estão a diminuir e algumas comunidades autónomas estão a aliviar as restrições, como é o caso da Catalunha que reabriu centros comerciais e lojas com mais de 400 metros quadrados.

Na Alemanha, os cabeleireiros voltam a ter as portas abertas, depois de dois meses e meio fechados. A curva está a estabilizar, mas as novas variantes são uma preocupação. Assim como o desleixo das pessoas. Na cidade de Dusseldorf, a polícia patrulhou a zona ribeirinha, durante o fim de semana, para evitar enchentes.

No Reino Unido, mais de 20 milhões já tomara a primeira dose da vacina. O país lidera a vacinação na Europa, mas depara-se agora com seis casos da variante brasileira detetada em Manaus.

Na Noruega, é a variante britânica que está a preocupar a capital, uma vez que é responsável por entre 50% e 70% das novas infeções. Para travar o aumento de casos, Oslo decidiu fechar escolas, restaurantes e comércio não essencial.

A República Checa impôs as medidas mais restritivas desde o início da pandemia para evitar o colapso dos hospitais. O país com mais infeções per capita decretou estado de emergência: durante as próximas três semanas é proibido sair da zona de residência, as escolas estão fechadas; as creches e as lojas permanecem abertas.