Este foi o sábado mais movimentado de 2021

Quase quatro milhões de portugueses saíram à rua este sábado. Foi o sábado com mais gente nas ruas deste ano, segundo o jornal Público, que cita os dados da consultora PSE, que tem vindo a medir a mobilidade dos portugueses.

O tempo primaveril que chegou com o fim de semana terá ajudado ao desconfinamento que nas últimas semanas já dá sinais de cedência.

Na passada sexta-feira, quase seis milhões de pessoas saíram à rua. São cerca de 75% das pessoas que circulavam antes da pandemia.

Ou seja, apenas 1/4 das pessoas ficaram em casa quando os estudos internacionais apontam para uma redução de pelo menos 40% das deslocações para que tenham impacto na evolução da pandemia.

Os dados confirmam uma "erosão do confinamento" que se sente há semanas, com uma média de mais um milhão de pessoas por dia na rua, quer aos fins-de-semana quer aos dias de semana, por comparação com a altura em que as escolas encerraram.