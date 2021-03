PR agradece aos profissionais de saúde: "Mais de uma vez tenho falado de verdadeiros heróis"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou e agradeceu o papel dos profissionais de saúde que estão nos cuidados intensivos, pelo seu papel no combate à pandemia, que considerou uma "saga nacional".

"Eu queria, em primeiro lugar, louvar a capacidade transformadora operada pelos profissionais da saúde. Mais de uma vez tenho falado de verdadeiros heróis e, dentro dos heróis, os intensivistas são heróis particularmente qualificados e particularmente experimentados, porque têm apoiado aquilo que é uma saga nacional", afirmou o chefe de Estado, num vídeo publicado no 'site' da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que estes profissionais têm "apoiado da forma mais importante e significativa, que é através de uma presença dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, naquela linha que é uma linha tão complexa que separa a morte da vida".

O Presidente da República "participou, através de uma mensagem gravada, no VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos, promovido pela ASCI - Associação de Apoio ao Serviço de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar do Porto, que se realizou este fim de semana, em formato exclusivamente online".