O CDS alerta para a valorização do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais na linha da frente, até porque há outra pandemia para acudir. Ana Rita Bessa fala nos cuidados de saúde mental.

Faz esta terça-feira um ano que foram confirmados os primeiros dois casos de covid-19 em Portugal, um no Hospital Santo António e outro no São João, no Porto.

Num ano de confinamentos e desconfinamentos, Portugal sofreu três vagas de covid-19, a pior em janeiro deste ano.