Covid-19. Arronches é um dos três concelhos com risco extremo de contágio

O concelho de Arronches é um dos três municípios que apresenta risco máximo de contágio pelo novo coronavírus. A população quer eliminar os casos ativos antes do fim do estado de emergência para poder desconfinar com segurança.

É um pódio que ninguém quer ocupar: 1.773 casos por 100 mil habitantes colocam Arronches em destaque negativo na situação pandémica.

Os números da autarquia mostram apenas 21 casos ativos numa população de 3.100 habitantes, mas o efeito de um surto numa IPSS ainda pesa na avaliação do risco.

Arronches é um dos três concelhos do país – o único no Alentejo – que mantém a classificação de risco extremo de contágio (Manteigas, no distrito da Guarda, e Resende, em Viseu, são os outros dois).

Com o desconfinamento à vista, quem vive do negócio espera que os próximos dias sejam de redução pronunciada dos números. O objetivo passa por ter uma reabertura tranquila.

Desde o início da pandemia, o concelho conta com um total de 186 casos confirmados de covid-19 e cinco vítimas mortais.