Covid-19. Câmara de Aveiro cancela a secular Feira de Março

A edição deste ano da secular Feira de Março, que se realiza anualmente em Aveiro, foi cancelada esta terça-feira por decisão municipal, revelou a autarquia.

"Anunciamos o cancelamento da edição de 2021 da centenária Feira de Março, fazendo-o com grande mágoa, mas com o devido sentido de responsabilidade", dá conta uma informação municipal.

O executivo municipal liderado por Ribau Esteves (PSD/CDS) considera que "não se encontram minimamente reunidas as condições para realizar um evento dessa envergadura", não obstante ter definido condições especiais de participação, atendendo à pandemia de covid-19.

"Apesar de toda a expectativa criada em 2020 de que poderíamos voltar em 2021, bem como as medidas definidas pela Câmara Municipal de Aveiro no Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica (PAAASE) 2021, com a redução de 50% dos valores a suportar pelos participantes, constata-se que não se encontram minimamente reunidas as condições para realizar um evento desta envergadura", explica em informação à comunicação social.

A decisão é justificada "pelo Decreto Presidencial do prolongamento do Estado de Emergência até dia 16, bem como a inexistência de plano de desconfinamento relativo à pandemia da covid-19, e considerando ainda que em primeiro lugar está a saúde de toda a população".

Em relação aos donos dos carrosséis, é avançada a possibilidade de a autarquia agendar para agosto um evento de animação, no exterior do Parque de Feiras e Exposições.

"Cientes que muitos dos habituais participantes na Feira de Março se encontram em situações complexas, devido ao facto de já não trabalharem desde janeiro de 2020, como por exemplo o setor da diversão, a Câmara Municipal de Aveiro e a Aveiroexpo estão disponíveis para promover um evento de animação no recinto exterior do Parque de Feiras e Exposições, com referência para o mês de agosto (sujeito a articulação com os vários parceiros), desde que estejam reunidas todas as condições de segurança e legais para o efeito", admite.