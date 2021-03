Covid-19. Turquia começa a aliviar restrições, mesmo com número de casos a aumentar

A Turquia começou a aliviar as medidas de restrição, apesar de ter registado um aumento do número de novos casos de covid-19. Na Alemanha, o confinamento, que estava previsto terminar dia 8 de março, deverá ser estendido mais 20 dias.

Deverá prolongar-se até dia 28 de março, mas, neste período, as restrições deverão começar a ser aliviadas. Na próxima semana reabrem algumas lojas e as reuniões serão alargadas de duas para cinco pessoas. Este é o rascunho do que será discutido, esta quarta-feira, entre a chanceler Ângela Merkel e os líderes dos 16 estados federados.

Em França, o alívio das restrições deverá ter de esperar entre quatro e seis semanas. O país registou, na semana passada, uma média de 21 mil casos diários e pode endurecer as medidas. O aumento de confinamentos ao fim de semana é uma proposta que está em cima da mesa.

A vacinação é um passo importante para diminuir as infeções e aliviar as medidas. O fármaco da AstraZeneca, até agora administrada a pessoas com menos de 65 anos, vai deixar de ter este limite de idade em França.

A Áustria aposta na testagem massiva da população, com testes gratuitos que podem ser levantados nas farmácias. O limite é cinco testes por mês por cada pessoa.

O chanceler austríaco – crítico da lentidão na entrega das vacinas na União Europeia – vai, juntamente com a Dinamarca, colaborar com Israel na produção de vacinas para combater as novas mutações do vírus. Um plano que será acordado, esta quinta-feira, com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

Na Turquia, vários alunos voltaram às aulas nas cidades com baixo e médio risco de contágio. Um aligeirar de medidas que também acaba com os confinamentos aos fins de semana e permite a reabertura de cafés e restaurantes. A capacidade dos estabelecimentos será reduzida para 50% e só poderão funcionar entre as 07:00 e as 19:00.

Esta reabertura da sociedade e da economia não recebeu o aval da Associação Turca de Médicos, que lembra o aumento de casos de novas variantes do vírus. Nos últimos dias, o país atingiu níveis de infeção que não se verificavam desde meados de janeiro.

A Rússia registou o número diário de casos mais baixo desde o início de outubro: cerca de 10.500 novos casos. A capital, Moscovo, continua a ser a cidade mais atingida pelo novo coronavírus, registando mais de 1.200 infeções por dia.