Esta segunda-feira, recordamos o caso do primeiro doente com covid-19 ventilado em Portugal.

Os primeiros sintomas da doença tinham surgido no dia 1 de março, quando não havia casos confirmados no país. 10 dias depois deu entrada no hospital e foi diretamente para os cuidados intensivos no Hospital de São João, no Porto. Os médicos induziram o coma e foi intubado e ventilado.

Sérgio Ferraz de 44 anos, esteve 14 dias em coma induzido, mas acabou por vencer a doença. Teve alta no dia 1 de abril. Recuperou em casa e regressou à escola onde dá aulas no início deste ano-letivo. Agora, leva uma vida perfeitamente normal.