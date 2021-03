O mundo entre avanços e recuos

No México, o terceiro país do mundo com mais mortes por covid-19, começaram a reabrir cinemas, ginásios e museus. Da capital mexicana chegam imagens da reabertura dos espaços, feita a conta-gotas e com um reforço das medidas de segurança e higiene.

No Peru, chegou ao fim um mês de confinamento com a reabertura do comércio e até de alguns pontos turísticos, entre eles a "cidade perdida dos Incas", Machu Picchu. Discotecas e casinos continuam encerrados, decisão que gerou protestos nas ruas da capital peruana.

No Brasil, apesar das críticas de Jair Bolsonaro e do filho que apontam o dedo aos governadores, acusando-os de "medidas ditatoriais", vários Estados têm imposto novas restrições para tentar conter o vírus que já provocou mais de 255 mil mortes no país.