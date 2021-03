11 infetados com covid-19 na Casa do Artista, um deles internado

Há 11 pessoas infetadas com covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa. Seis são utentes e cinco são funcionários.

Dos utentes infetados, um está internado e os restantes estão em isolamento na instituição. Já os funcionários que estão infetados estão a cumprir o isolamento nas respetivas casas.

Atualmente, a Casa do Artista tem cerca de 70 utentes e 30 funcionários.

Desde o início do surto, em janeiro, já morreram 11 utentes, entre eles Maria José Valério e a atriz Adelaide João.

Morte de Maria José Valério

A cançonetista Maria José Valério, que deu voz à "Marcha do Sporting", morreu esta quarta-feira em Lisboa, aos 87 anos, vítima de covid-19, disse fonte da Casa do Artista.

A intérprete de "Menina dos Telefones" (1961) morreu no Hospital de Santa Maria, onde se encontrava internada.

De seu nome completo Maria José Valério Dourado, nasceu a 3 de maio de 1933 na Amadora e protagonizou outros êxitos como "Olha o Polícia Sinaleiro" e "As Carvoeiras".

Morte da atriz Adelaide João

A atriz Adelaide João, de 99 anos, morreu na Casa do Artista, em Lisboa, onde residia, vítima de covid-19, disse à agência Lusa fonte da instituição.

No dia 25 de janeiro, na página de Facebook, a Casa do Artista indicava que "após onze meses de grande cuidado e dedicação" tinham sido detetados "testes positivos entre os residentes e funcionários", tendo sido "tomadas todas as precauções e diretrizes indicadas pelas diversas entidades competentes".