O concelho de Arronches é um dos três que ainda apresenta risco máximo de contágio em todo o país e o único no Alentejo.

O concelho tem 1.773 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

A população da localidade alentejana quer eliminar os casos ativos antes do fim do estado de emergência para poder desconfinar com o resto do país.

Desde o início da pandemia, o concelho conta com um total de 186 casos confirmados de covid-19 e cinco vítimas mortais.