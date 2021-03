Covid-19 na Europa. Espanha alarga lista de países com quarentena obrigatória à chegada

Espanha alargou para 12 a lista de países com quarentena obrigatória à chegada. A medida entra em vigor na próxima semana e tem como objetivo travar a entrada a novas variantes do novo coronavírus.

Depois do Brasil e África do Sul, desde fevereiro, Espanha acrescenta o Peru, a Colômbia e mais oito países africanos, incluindo Moçambique, à lista que obriga os passageiros a ficarem 10 dias de quarentena.

Madrid é das comunidades com mais casos e o Governo da comunidade autónoma já pediu ao Ministério da Saúde para administrar a vacina AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos, em vez do limite dos 55 anos que existe em Espanha.