Covid-19. Governo britânico prolonga programa de proteção do emprego

O governo do Reino Unido vai prolongar até setembro o seu programa de proteção do emprego, que paga até 80% do salário dos trabalhadores de setores obrigados a fechar total ou parcialmente devido à pandemia de covid-19.

O ministro da Economia, Rishi Sunak, vai apresentar esta quarta-feira o plano na Câmara dos Comuns durante a divulgação da proposta de Orçamento do Estado para 2021-22, na qual também se prevê que estejam incluídos apoios para os trabalhadores independentes, segundo um comunicado divulgado na terça-feira.

A partir de finais de abril, quando expira o atual programa de apoio, e até 30 de junho, o Estado vai continuar a pagar 80% do salário, relativo a horas não trabalhadas, até um máximo de 2.500 libras (2.900 euros) por mês, e as empresas vão continuar a pagar as contribuições sociais.

No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, o governo britânico já gastou 280 mil milhões de libras, o que inclui aumentos nas ajudas sociais e empréstimos e ajudas às empresas.